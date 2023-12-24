Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan

Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak