Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken taziye mesajı: Yanlış zamanda doğduk

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Kuzey Irak'taki operasyonların ardından gelen 12 şehit haberi hakkında bir açıklama yaptı.

X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş, "Yanlış zamanda doğduk" notunu ekledi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

“Dünyada ve ülkemizde çocuklar ölüyor, kadın cinayetlerinde kadınlar ölüyor, savaşlarda insanlar ölüyor, terör saldırılarında masumlar ölüyor. Bitecek deniyor bitmiyor. Yanlış zamanda doğduk. Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık. Ya da 1000 yıl sonra Dil-Din-Irk-Köken-Mezhep-Cinsiyet kavgalarını aşmış bir toplumda uzay yolcusu... Ama olmadı, bugüne doğduk.”

Şehit haberlerini şimdi gördüm. 6 şehit daha 😔😔😔



Ateş düştü evlere. Allah Rahmet eylesin. Ailelerine sabır dilerim. Aslan gibi delikanlılar 😞😞 December 23, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem