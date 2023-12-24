Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken taziye mesajı: Yanlış zamanda doğduk

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şehit haberleriyle ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık. Ya da 1000 yıl sonra Dil-Din-Irk-Köken-Mezhep-Cinsiyet kavgalarını aşmış bir toplumda uzay yolcusu" dedi.

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken taziye mesajı: Yanlış zamanda doğduk

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Kuzey Irak'taki operasyonların ardından gelen 12 şehit haberi hakkında bir açıklama yaptı.

X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş, "Yanlış zamanda doğduk" notunu ekledi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

“Dünyada ve ülkemizde çocuklar ölüyor, kadın cinayetlerinde kadınlar ölüyor, savaşlarda insanlar ölüyor, terör saldırılarında masumlar ölüyor. Bitecek deniyor bitmiyor. Yanlış zamanda doğduk. Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık. Ya da 1000 yıl sonra Dil-Din-Irk-Köken-Mezhep-Cinsiyet kavgalarını aşmış bir toplumda uzay yolcusu... Ama olmadı, bugüne doğduk.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şehit Kuzey Irak operasyon - Metina Irak Özgür Demirtaş
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