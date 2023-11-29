Dilan Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenden jet hızıyla açıklama: Demek ki sona yaklaşıyoruz

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat'ın ardından gözler diğer fenomen isimlere çevrilmişti. Gazeteci Murat Ağırel, Polat'ın "Şampiyonlar ligi" yazarak paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenlerin soruşturma kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

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Dilan Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenden jet hızıyla açıklama: Demek ki sona yaklaşıyoruz

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın ardından şimdi gözler diğer fenomenlere çevrildi. Dikkat çeken fenomenlerin arasında yer alan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmaya bir çok fenomen isim de dahil oldu. Bu isimlerden bazılarına yurt dışına çıkma yasağı kondu.

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Polat davasına dahil edilen kişiler hakkında yurt dışı yasağı konulan isimler Gazeteci Murat Ağırel tarafından paylaşıldı.

O isimler arasında, Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut yer aldı.

Dilan Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenden jet hızıyla açıklama: Demek ki sona yaklaşıyoruz - Resim : 2

EYLÜL ÖZTÜRK YURT DIŞI YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrenen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Öztürk, "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incenlemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım." şeklinde yazdı.

Dilan Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenden jet hızıyla açıklama: Demek ki sona yaklaşıyoruz - Resim : 3

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