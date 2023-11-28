Yeniden Refah Partili Aktaş’ın kadın sunucuyu buzlaması Meclis gündeminde

Yusuf Aktaş’ın Sözcü TV sunucusu Damla Doğan Tuncel'in, kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünü buzlayarak paylaşması Meclis gündemine taşındı.

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Yeniden Refah Partili Aktaş’ın kadın sunucuyu buzlaması Meclis gündeminde

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş’ın, Sözcü TV sunucusu Damla Doğan Tuncel'in, kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünü buzlayarak paylaşmasını, Meclis gündemine taşıdı.

'KADININ GÖRÜNTÜSÜNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYOR'

“Görüntü net” diyerek Yeniden Refah Partili Aktaş’ın paylaştığı videoyu eleştiren Köksal, "Sizin Genel Merkez Yöneticiniz Sözcü TV sunucusu Damla Doğan’ın tam da kadına şiddetle ilgili sunmuş olduğu bir haber bültenindeki görüntüsünü buzlayarak paylaştı. Daha sonra kadınlardan, kamuoyundan, tüm Türkiye’den gelen tepkilerden sonra o sosyal medya paylaşımını sildi. Geri adım atmak zorunda kaldı. Ama aslında onun zihniyeti şunu gösteriyor; kadının görüntüsüne, varlığına dahi tahammül edemiyor. Bunu itiraf edeceksiniz. Ondan sonra da çıkıp buraya konuşma hakkını elde edeceksiniz” diye konuştu.

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