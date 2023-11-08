Dilan-Engin Polat soruşturmasında mahkemeden yeni karar

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için, savcılık tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

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Dilan-Engin Polat soruşturmasında mahkemeden yeni karar

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.

Sulh Ceza Hakimliği, savcılık tarafından yapılan itirazı reddetti.

Kaynak: İHA

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