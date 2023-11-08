AKP'ye yakın Cem Küçük, kötü haberi verdi: Yeni yılla birlikte büyük zam geliyor!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yılda gelecek büyük zammın haberini verdi.

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AKP'ye yakın Cem Küçük, kötü haberi verdi: Yeni yılla birlikte büyük zam geliyor!

İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zam yağmuru durmak bilmiyor. Son olarak AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük, TGRT'de sunduğu programda sigorta şirketlerinin büyük zamlar yapacağını duyurdu.

SİGORTADA BÜYÜK ZAM YOLDA

"Sigortaya büyük zam geliyor. Yeni yılla birlikte poliçeler yükselecek." diyerek vatandaşa kötü haberi duyuran AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük, "Şirketler maliyetlerinin dolar bazında katlandığını söylüyor. En büyük artış işyeri ve konutta olacağını söyleyelim" ifadelerini kullandı.

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