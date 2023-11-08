Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Açıklanan orana göre pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri de güncellendi. İşte 2024 yılında uygulanacak tarife...
Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeni zamlar da peş peşe duyurulmaya başlandı. 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranına göre pasaport, ehliyet ve telefon IMEI kayıt ücretleri de belli oldu.
İşte merak edilen o ücretler:
PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.
EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.