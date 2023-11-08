Bakan Yerlikaya Türkiye'deki düzenli göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumunu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni olanlar 1 milyon 129 bin 614, Uluslararası Koruma Kapsamında Kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor" ifadelerini kullandı.