HEDEP, CHP'deki değişimi nasıl karşıladı?

CHP'de genel başkanlığı Özgür Özel'in seçilmesiyle yaşanan değişimin HEDEP cephesinde temkinle karşılandığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
HEDEP, CHP'deki değişimi nasıl karşıladı?

CHP’de geride kalan Kurultay’da genel başkanlık yarışını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel kazandı. CHP’de yaşanan bu değişimin yerel seçim stratejilerine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Demokratik değişimleri saygıyla karşıladıklarını vurgulayan HEDEP’in, “tabandan gelen değişimlerin enerji yaratacağını” söylerken yerel seçime yönelik ittifak gibi konular için de temkinli yaklaştığı iddia edildi.

HEDEP kaynaklarının “Erken tartışmalara girmeye gerek yok. Bir şeyler söylemek için daha erken. Nasıl bir değişim olacağını görmek gerek” dediği öne sürüldü.

HEDEP’te yerel seçim için gösterilecek adayların ise sandık kurularak belirleneceği duyuruldu.

Etiketler
HEDEP CHP değişim
Son Güncelleme:
Volvo’dan rakiplerini sollayacak hamle; İşte yolların yeni tankı ve fiyatı Volvo’dan rakiplerini sollayacak hamle; İşte yolların yeni tankı ve fiyatı
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Hançer" yanıtı: Ben kimseyi arkadan vurmam Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Hançer" yanıtı: Ben kimseyi arkadan vurmam
Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkıyor
Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor
İsrailliler, Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu İsrailliler, Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu
Deprem sonrası şirketlerin hedefinde zeytinlikler ve ormanlık alanlar var Deprem sonrası şirketlerin hedefinde zeytinlikler ve ormanlık alanlar var
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir! Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: O rakamı bile geçebilir!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu