HEDEP, CHP'deki değişimi nasıl karşıladı?

CHP’de geride kalan Kurultay’da genel başkanlık yarışını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel kazandı. CHP’de yaşanan bu değişimin yerel seçim stratejilerine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Demokratik değişimleri saygıyla karşıladıklarını vurgulayan HEDEP’in, “tabandan gelen değişimlerin enerji yaratacağını” söylerken yerel seçime yönelik ittifak gibi konular için de temkinli yaklaştığı iddia edildi.

HEDEP kaynaklarının “Erken tartışmalara girmeye gerek yok. Bir şeyler söylemek için daha erken. Nasıl bir değişim olacağını görmek gerek” dediği öne sürüldü.

HEDEP’te yerel seçim için gösterilecek adayların ise sandık kurularak belirleneceği duyuruldu.