Dikkat Çeken Seçim Anketi: İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yeni anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan anket çalışmasında seçmenlere, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. İşte detaylar...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Dikkat Çeken Seçim Anketi: İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1977 yılından bu yana en büyük zaferini elde etti. Türkiye genelinde CHP yüzde 37.8, AKP yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 5.7, MHP yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı. Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından biri olarak görülen bu seçimin ardından anket şirketlerinin sonuçları yurttaşlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. ASAL Araştırma'nın yayımladığı son ankette AKP birinciliği elde etti.

Dikkat Çeken Seçim Anketi: İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti - Resim : 1

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Aralık Ayı Araştırması"nı yayımladı. 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 860 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların Yüzde 32.5'i bu soruya "AKP" yanıtını verdi. Bunu Yüzde 30.7 ile "CHP" cevabını verenler takip etti. "MHP" yanıtı ise Yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

AKP: Yüzde 22.6

CHP: Yüzde 21.4

MHP: Yüzde 6.7

DEM Parti: Yüzde 6.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Zafer Partisi: Yüzde 2.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.2

Anahtar Parti: Yüzde 1.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.2

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 30.4

Dikkat Çeken Seçim Anketi: İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti - Resim : 2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

AKP: Yüzde 32.5

CHP: Yüzde 30.7

MHP: Yüzde 9.6

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 5.2

Zafer Partisi: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 14

Diğer: Yüzde 3.0

Dikkat Çeken Seçim Anketi: İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti - Resim : 3

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