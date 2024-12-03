Dikkat Çeken Anket Sonucu! İşte Vatandaşın En Güvensiz Olduğu İki Alan...

Türkiye'de vatandaş ekonomik kriz altında günden güne daha da ezilirken, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Yonca Nilay Baş ve Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Ortaköy'den oluşan araştırma ekibi çarpıcı bir anket çalışması yaptı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre; Google Forms aracılığıyla 2024 Ekim ayı içerisinde çevrimiçi olarak yapılan araştırmaya göre, ekonomik koşullar vatandaşların tüketim tercihlerini, bütçe planlamalarını ve hatta evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını dahi etkiliyor.

KATILIMCILARIN ÇALIŞMA DURUMLARI

Araştırmaya katılan 1968 kişinin çalışma durumları şu şekilde:

Yüzde 33’ü özel sektör,

Yüzde 21’i kamu sektörü

Yüzde 21’i emekli ve

Yüzde 13’ü ise işveren ya da esnaf.

EKONOMİ EVLİLİK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMADA ÖNEMLİ

Evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarında, ekonomik koşulların belirleyici bir etken olarak öne çıktığı ve katılımcıların yüzde 76’sının, güncel ekonomik durumun bu kararları etkilediği belirtildi.

YÜZDE 95'İ KREDİ KARTI KULLANIYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 95’i kredi kartı kullandığını belirtirken, yüzde 35’i nakit taşımamak için, yüzde 30’u taksitli alışveriş yapmak için kullandığını ifade etti.

ÇOĞUNLUK EKONOMİ VE EĞİTİMDEN MEMNUN DEĞİL

Anketin en çok dikkat çeken yönlerinden biri de eğitim sistemi ve ekonomik durum olarak kaydedildi. Vatandaşların yüzde 85,80'i eğitimden hiç memnun olmadığını dile getirdi. Ekonomik durumdan memnun olmadığını dile getirenlerin oranı ise yüzde 84,80'e yükseldi.

Kaynak: halktv.com.tr