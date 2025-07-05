Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Aydın’da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.İ. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarına ulaştı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler şüphelinin işyeri ve aracında yaptıkları aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 3 gram taş kokain, 27 adet sentetik hap, 2 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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