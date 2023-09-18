Dekan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı

Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında genç bir kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi, şüpheli gözaltına alındı.

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Dekan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kadın tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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