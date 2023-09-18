Soylu'ya yakın isimden üst düzey bürokrata 'Ayhan Bora Kaplan' telefonu! 'Biz ne yapabilirdik?'

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Soylu’nun sağ kolu eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın üst düzey bir bürokratı Kaplan’ın tutuklanmasına ilişkin aradığı iddia edildi.

Kaplan’a yapılan operasyon Ankara’yı karıştırırken, üst düzey bürokratı aradığı iddia edilen Yılmaz, kendi adlarının yıpratılmaya çalışıldığını söyleyerek şunları dedi:

"Amirim Bora Kaplan hakkındaki bilgileri biz topladık. Her şeyi biz yaptık. Ancak adliyeden takipsizlik kararı çıktı. Biz ne yapabilirdik?"

Topu dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a atan Yılmaz, “Ayhan Bora Kaplan hakkında bu kadar önemli araştırmalar yaptınız da bana neden söylemediniz? Benim neden bilgim yok" yanıtını aldı.

Kaplan'ın ‘kayıt dışı alınan ifadesinde’ yüksek bir yargı mensubuna Ankara Çayırbaşı'nda villa ve bir ev aldığını söylediği ortaya çıkmıştı. halktv.com.tr ise bu ismin evlendiği gün Beştepe'ye çıkan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman olduğunu yazmış ve Kocaman ile konuşmuştu. Kocaman ise verdiği söyleşide, "Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'yken Ayhan Bora Kaplan ile ilgili iki savcı soruşturma yürütüyordu. Bir gün bana bilgi verdiler. 'Bir takım iddialar var. Ama duyumdan ibaret, somut bir şey yok' dediler. Takipsizlik vermek için mütalaa verdiler. Ben ise bir kez daha 'Emniyet'e yazı yazı, kaplan ile ilgili bilgi belge var mı sorun' dedim. Herhangi bir kayıt varsa Emniyet bildirsin öyle karar verelim’ istedim. Ancak Emniyet cevap vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaman, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazılan resmi yazıya cevap vermediğini öne sürerken Yılmaz ise delilleri adliyeye sunduklarını ancak işlem yapılmadığını öne sürdü.