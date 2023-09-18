Prof. Ahmet Ercan yedi ilin daha deprem riskini açıkladı: 7.3 uyarısı, 'şehrin içi güvenli, ancak iki bölge çekinceli'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin illerinde gerçekleşebilecek depremlerin büyüklüklerini alfabetik olarak sıralamaya devam ediyor. Uzman isim, bu kez Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskini paylaştı.

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Prof. Ahmet Ercan yedi ilin daha deprem riskini açıkladı: 7.3 uyarısı, 'şehrin içi güvenli, ancak iki bölge çekinceli'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, kişisel Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce 40 ili değerlendiren Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı.

Ercan, "Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde" dedi.

Uzman ismin paylaşımı şöyle:

".

Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."

Prof. Ahmet Ercan yedi ilin daha deprem riskini açıkladı: 7.3 uyarısı, 'şehrin içi güvenli, ancak iki bölge çekinceli' - Resim : 1

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

  • Adana: 7.1
  • Adıyaman: 6.9
  • Afyon: 6.9
  • Ağrı: 7.5
  • Aksaray: 6.5
  • Amasya: 7.3
  • Ankara: 6.6
  • Antalya: 7.0
  • Ardahan: 6.5
  • Artvin: 6.5
  • Aydın: 7.3
  • Bartın: 6.7
  • Batman: 6.5'den küçük
  • Bayburt: 6.5'den küçük
  • Bilecik: 6.5'den küçük
  • Bingöl: 7.2
  • Bitlis: 6.5
  • Bolu: 7.5
  • Burdur: 7.0
  • Bursa: 7.1
  • Çankırı: 7
  • Çanakkale: 7,5
  • Çorum: 7,1
  • Denizli: 7
  • Diyarbakır: 7
  • Düzce: 7,3
  • Edirne: 6,5
  • Elazığ: 6,7
  • Eskişehir: 6,6
  • Antep: 7.8
  • Giresun: 6.0'dan küçük
  • Gümüşhane: 6.0'dan küçük
  • Hakkari: 7.2
  • Hatay: 7.3
  • İçel: 6,5
  • İstanbul: 7,2
  • İzmir: 7,3
  • Iğdır: 6,5
  • Isparta: 7,0
  • Maraş: 7,7
  • Karabük: M5,0
  • Karaman: 6,4
  • Kars: 7,0
  • Kastamonu: 7,2
  • Kayseri: 6,7
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