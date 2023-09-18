İddianame tamamlandı: Fatih Altaylı için 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri için kullandığı ifadeler nedeniyle 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Altaylı'ya 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçlaması yöneltildi.

11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde evlat edinmeye dair sorulara verilen yanıtlar mercek altına alınmış; ailelerin bu çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının doğru olmadığını ve evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı"na yönelik skandal ifadelerin kullanıldığı görülmüştü.

Altaylı, bunun üzerine kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" tepkisini göstermişti.

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 17, 2023

'HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUYOR'

Altaylı'nın savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını, eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarılan iddianamede, "sanığın" olay tarihinde ulusal çapta haber yapan televizyon ve gazetede yayınlar yapan tanınmış bir basın mensubu olarak, kamusal ilgi ve menfaat olan konularda yayın yapma haber verme, yazı yazman eleştirme, tepki gösterme, halkı bilgilendirme ve gerçeğe uygun yayınlar yapma gibi görevleri olduğunu anlatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında, yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu hatırlatılan iddianamede, Altaylı'nın açıklamasının eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen hakaret suçunu oluşturduğu ifade edildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede şunlara yer verildi:

"Somut olayda tanınmış bir gazeteci, basın mensubu ve yazar olarak sanığın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva ve görüş ile ilgili eleştirme ve tepki göstermesinde basın hürriyeti anlamında kamusal ilgi ve menfaat bulunduğu kabul edilse de, yapılan paylaşımın basının mesleki ve evrensel ilke, kural, değer ve standartlarına uygun olduğundan bahsedilemeyeceği, kullanılan üslup ve ifadelerin doğrudan doğruya mağdurlara sövme niteliğinde olduğu, mağdurların şeref, onur ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır."

Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Altaylı'nın "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.