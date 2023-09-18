Tarikatçı koca eşine ve kızlarına hayatı zindan etti: "İçinize cin kaçmış"

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davası; tarikat mensubu bir kişinin, eşi ve kızlarının hayatını çekilmez hale getirdiğini gözler önüne serdi. Dosyaya göre Handan-Ali Gülseren çifti 25 yıl önce evlendi. Çiftin evliğinden biri 23, diğeri 16 yaşında iki kız çocukları dünyaya geldi.

İLK OLARAK ÇARŞAF GİYDİRDİ

Çiftin evliliği ilk yıllarda sorunsuz devam etti. Ancak ilerleyen yıllarda Akın Gülseren, bir tarikata girdi ve zamanının önemli bir bölümünü bu çevrede geçirmeye başladı. Giderek tutucu bir hal alan Akın Gülseren, ilk olarak eşinin çarşaf giymesini sağladı. Gülseren bununla da yetinmedi.

TELEVİZYON İZLEMEK GÜNAH

Dosyaya göre Gülseren; eşi ve çocuklarına, televizyon izlemeyi ve müzik dinlemeyi yasakladı. Gülseren, evde dini kitap dışında başka kitap okunmasına izin vermedi. Gülseren, eşinin balkona çıkmasına, camları silmesine izin vermediği gibi tek başına toplu taşımaya binmesine de izin vermedi. Akın Gülseren, televizyon bulunan bir yere gittiğinde ise sırtını dönerek oturdu.

BALKONA ÇIKMASINA DA İZİN VERMEDİ

Bozulan bir eşya için servis görevlisi evlerine geldiğinde, Gülseren, eşi ve çocuklarının başka bir odaya kilitleyerek beklemelerini istedi. Çiftin büyük kızı B. N. Gülseren başını açmak istediğini söyleyince babasının tepkisi ile karşılaştı. Genç kız bu nedenle intihar girişiminde bulundu. “İçinize cin kaçmış” diyen Akın Gülseren, okunmuş su ve ekmeği eşi ve çocuklarına yedirip içirdi.

400 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Kendi hayatı ile çocuklarının hayatının çekilmez bir hal aldığını gören Handan Gülseren, eşine karşı boşanma davası açtı. Dava dosyasına Akın Gülseren adına yapılan savunmada ise özetle “İleri sürülen iddiaları kabul etmiyoruz. Müvekkil, evlilik birliğinin kendisine yüklediği tüm yükümlülükleri yerine getiriyor. Evlilik birliği, davacının (Handan Gülseren) kusurlu davranışları sebebiyle temelinden sarsılmış durumda. Davacının davasının reddine karar verilsin” denildi. Savunma dilekçesinde Akın Gülseren’e 200 bin TL maddi 200 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istendi.

İSTİNAF: KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRADI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, davacı kadına 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, anne ve çocukları için de nafaka ödenmesine karar verdi. Verilen kararı her iki taraf da İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, yerel mahkeme kararının yerinde olduğuna hükmetti. İstinaf Mahkemesi, nafaka miktarlarını ise arttırdı. İstinaf Mahkemesi, tazminat ödenmesinin gerekçesini ise, ‘Davacı kadının kişilik haklarını saldırıya uğraması’ oluşturdu. Karar kesinleşti.