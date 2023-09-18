CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Partili Yılmaz'a 'Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki çıkar grupları' yanıtı': 'Hangi çıkar grubunun parçasıyım?'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimin Kılıçdaroğlu ve 'çevresindeki çıkar grupları' tarafından AKP'ye hediye edildiğini iddia eden İYİ Partili Yılmaz'a yanıt verdi.

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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Partili Yılmaz'a 'Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki çıkar grupları' yanıtı': 'Hangi çıkar grubunun parçasıyım?'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, içinde bulundukları ittifakın Kılıçdaroğlu ve çevresindeki çıkar grupları tarafından tasarlandığını ve seçimin AKP’ye hediye edildiğini öne süren İYİ Partili Bilge Yılmaz’a sosyal medyadan yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, "Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor” diye yazdı.

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BİLGE YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Bilge Yılmaz, yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Canan Kaftancıoğlu Bilge Yılmaz İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu AKP 2023 Seçim
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