Devlet kurumları hanedanlığın ganimetine çevrildi... İddia: Diyanet’te çalışan iki kadrolu kadın işçi Erbaş’ın üç katlı villasına temizliğe gidiyor

Edindiğimiz bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nda işçi kadrosunda olan iki kadın her gün Ali Erbaş'a tahsis edilen üç katlı tripleks villaya gönderiliyor. İşçiler, Erbaş’ın evinin temizlik işlerini ve yemeklerini yapıyor.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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Devlet kurumları hanedanlığın ganimetine çevrildi... İddia: Diyanet’te çalışan iki kadrolu kadın işçi Erbaş’ın üç katlı villasına temizliğe gidiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kurum imtiyazlarını nasıl kullandığı, yakın eş dostlarına liyakate uygun olmayacak şekilde iş verdiği, kendisinin de lüks ve şatafat içinde yaşadığına ilişkin yazdığımız haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar’ın asıl işinin ışık operatörlüğü olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevinden emekli olduğunu yazmıştık. Başar, hiç işe gitmeden müşavir kadrosundan emekli olmuştu. Konuyla ilgili Erbaş’a gönderdiğimiz sorularımıza halen yanıt alamadık.

Yine yakın zamanda Erbaş’ın kızı Merve Sefa’nın Diyanet görevlilerini sıraya koyup, brifing aldığı görüntülerinin de haberini yayınlamıştık.

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Bunlar dışında Erbaş’ın garajında üç adet Mercedes otomobil ve bir adet özel dizayn edilmiş Vito marka Mercedes minibüs bulunduğunu da okurlarımızla paylaşmıştık. 

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Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nda işçi kadrosunda olan iki kadın işçi her gün Ali Erbaş'a tahsis edilen üç katlı tripleks villaya gönderiliyor. Sabah 9’da Başkanlığa gelen işçiler, kurum aracı ile Seher Erbaş'a hizmet etmek üzere Ankara Bilkent'teki, tüm fatura gider ve her türlü eşyası başkanlıkça karşılanan üç katlı villaya götürülüyor. Erbaş’ın evinin temizlik işlerini ve yemeklerini yapan işçiler saat 5’e tekrar başkanlığa getiriliyor. 

Kaynaklarımızdan edindiğimiz bir diğer bilgi ise Başkanlıktaki kadrolu bahçıvanın da Erbaş’ın villasının bahçesinde çalıştığı oldu. Erbaş, başında olduğu kurumda çalışanları kendi himayesindeki personeller olarak görmesi devlet düzeninin hanedanlığa evrildiğini gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ali Erbaş Diyanet - Diyanet İşleri Başkanlığı
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