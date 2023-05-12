Gelecek Partili yöneticinin 15 yaşındaki oğlu öldürüldü

Cizre'de Gelecek Partisi ilçe yöneticisi Kakil Tadik'in 15 yaşındaki oğlu Ferhat Tadik, silahla vurularak öldürüldü.

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Gelecek Partili yöneticinin 15 yaşındaki oğlu öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 yaşındaki Ferhat Tadik isimli çocuk, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Gelecek Partisi ilçe yöneticisi Kakil Tadik'in çocuğu Ferhat Tadik’in, silahla vurulduğu belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tadik’in ailesinin olayı fark etmesi üzerine 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Tadik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tadik’in cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, Cizre Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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