Trabzon'da ana su hattı patladı

Trabzon'un Arsin ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi.

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Trabzon'da ana su hattı patladı

Trabzon'un Arsin ilçesinin Yeniköy Mahallesi Hoşamenge mevkisinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden fışkıran su, asfaltı delerek metrelerce yükseldi.

Belediye ekipleri, bölgedeki sorunu gidermek için çalışma yapıyor.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, en işlek caddeden geçen ana isale hattının patladığını söyledi.

Gürsoy, ihbar üzerine ekiplerin müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ana isale hattının patlaması nedeniyle ilçede birçok mahalleye su veremiyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor, en kısa zamanda mahallelerimize yeniden su vereceğiz." dedi.

Gürsoy, Kuzguncuk, Yeşilyalı, Nuroğlu, Şenkaya, Yalı, Yeşiltepe, Yeşilce, Cudibey, Cumhuriyet, Fatih, Güzelyalı, Gölcük, Dilek, Çubuklu ve Yeni mahallelerinin bir kısmına saat 20.00'a kadar su verilemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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