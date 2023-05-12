Şirketine kamudan ihale yağdı: Diyanet sermayeyi 13'e katladı

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, sermayesini 10 yılda 13’e katladı. 2021 yılında 1,5 milyar TL’si yurttaşlardan toplanan bağışlardan olmak üzere toplam 2 milyar 104 milyon 780 bin TL gelir elde eden vakfın sermayesi 70 milyon TL'yi aştı.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde 10 yılda yüzde 1209 artış kaydedildi. Ticari Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ekim 2012’de 2 milyon 678 bin 903 olan şirket sermayesi, Nisan 2023’te yapılan artış ile 71 milyon 395 bin 817 TL’ye fırladı.

Ankara Bayındır Sokak’ta mütevazı bir ofiste çalışmalarına başlayan şirket, özellikle AKP iktidarlarında sermayesini katlayarak artırdı. İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın artan etki alanı, Diyanet Vakfı’na da yaradı. Ekim 2012’de alınan karar ile 2,6 milyon TL olarak belirlenen TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesinde yapılan artışlar dikkati çekti.

KATLANAN SERMAYE

Nisan 2014’te 5 milyon 599 bin TL’ye çıkarılan şirket sermayesinde yapılan artışlar şöyle gerçekleşti:

•Şubat 2015: 9 milyon 15 bin TL

•Ekim 2016: 18 milyon 276 bin TL

•Aralık 2019: 33 milyon 439 bin TL

•Haziran 2021: 41 milyon 975 bin TL

•Mart 2022: 50 milyon 975 bin TL

•Nisan 2023: 71 milyon 395 bin TL

Sermayesinde rekor artışa giden TDV Yayın İşletmesi, 4 Mayıs’ta da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca bastırılan Aile Çocuk Dergisi’nin basım, dizgi, tasarım ve grafik işini üstlendi. Yaklaşık maliyetin 1 milyon 373 bin TL olduğu ihale kapsamında TDV Yayın İşletmesi arasında 1 milyon 373 bin 333 TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplamı ise 7 milyon 257 bin 351 TL ile ifade edildi.

KAMUDAN İHALE YAĞDI

TDV Yayın İşletmesi’nin ihale aldığı kamu kurumları ve maliyetleri şöyle:

Antep Şahinbey Belediye Başkanlığı: 2 milyon 658 bin TL

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 2 milyon 116 bin TL

Maraş Onikişubat Belediye Başkanlığı: 834 bin 770 TL