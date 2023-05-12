Erdoğan, montaj videoyu ikinci kez 'gerçek' gibi gösterdi, Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun montajlanan reklam filmini gerçek gibi anlattı. CHP liderinden Erdoğan'a tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevapladı. Daha önce İstanbul mitinginde de izlettirdiği montaj videoyu yeniden gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun reklam filmine montajla PKK lideri Murat Karayılan'ın eklenmiş halini gerçek gibi anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan son olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

MONTAJLI GÖRÜNTÜYÜ GERÇEK GİBİ GÖSTERDİ

Erdoğan daha önce, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde gösterdiği montajlı videoyu yeniden anlattı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, PKK lideri Murat Karayılan’ın montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin gerçek seçim kampanyası filmi gibi gösterdi.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor 'haydi' diyor o da 'haydi' diyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Montaj videonun gerçek gibi gösterilmesine Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır." diye yazdı. 

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