Süleyman Soylu'nun kafasındaki 'seçim planı' ne? Polisleri isyan ettiren istek

İçişleri Bakanlığı'nın "Paralel seçim takip sistemi" kurması YSK engeline takılmış ve ıslak imzalı tutanakların GAMER'e yüklenmesi YSK kararıyla reddedilmişti. Ancak polislere ıslak imzalı tutanakları el atından almaları için baskı yapıldığı öne sürüldü.

Süleyman Soylu'nun kafasındaki 'seçim planı' ne? Polisleri isyan ettiren istek

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YSK’ye yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılmak üzere ülke geneli ve yurt dışı sandık bilgilerini talep etmişti. Kamuoyunun tepkisine neden olan bu talep YSK tarafından reddetmişti.

"NE DİYORSAK O YAPILACAK"

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, gelişmeler böyleyken emniyete durumun YSK’nin kararının dikkate alınmadığını ortaya koydu. Türkiye genelinde pek çok emniyet müdürü altlarındaki amirleri çağırarak sözlü olarak talimat verdi. Polislerin okullardaki ıslak imzalı tutanakları toplamaları istendi. Bu karar polislere bildirildi. Bazı polislerin yazılı olarak talimat istemesi üzerine, “Yazılı talimat yok. Ne diyorsak o yapılacak” denildiği öğrenildi.

Adana’dan bir polis memuru, “Islak imzalı tutanakları almamız için bize baskı yapılıyor. Yazılı talimat verilmiyor ve taleplerinin yapılması isteniyor. Islak imzalı tutanak almada sorun çıkması halinde verileri not alarak amirlerimize aktarmamız isteniyor. Üzerimizde yoğun bir baskı var” diye konuştu.

Antalya’da görev yapan bir polis memuru ise, “Benzer durum bize de amirimiz tarafından iletildi. Açıkçası kararları sorgulayamıyoruz. Ne olacağını ön göremiyoruz. Memuriyetimize zarar gelmesin diye susuyoruz. YSK kararını açıklamış buna rağmen ıslak imzalı tutanak istiyorlar. Şimdi siz bunu yazınca sözlü olarak ilettikleri bu karardan vazgeçecekler yeni yollar deneyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

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