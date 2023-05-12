'Seçim ilk turda biter, Kılıçdaroğlu alır'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bu pazar düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi kaleme aldığı son yazıda Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan zaferle çıkacağı görüşünü dile getirdi.

"Seçim öncesi son yazı. Ne yazılır? Mecburen insanların en çok merak ettiği konu. Ne o? Tayyip Bey mi kazanır, Kemal Bey mi? Değil. O mevzuu eskidi, seçmen kararını verdi" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Peki o halde seçim arifesinde en çok ne soruluyor? İlk turda mı, ikinci turda mı? Yani Kılıçdaroğlu’nun seçimi aldığı belli de insanlar yeni hayat pazartesi günü mü başlayacak 15 gün

daha bekleyecek miyiz diye merak ediyor…

Gören, yolumu kesen, telefonla arayan herkesin yönelttiği tek soru şu: İlk turda biter mi?

10 gün önce söyledim… 3 Mayıs tarihli yazımda dedim ki: 'İktidarın saldırgan iftira yüklü söylemine

bakarsanız, meydanların dilini okursanız çıkan sonuç şu: 'İlk turda biter…'

Bana yönelten sorulara bugünde aynı yanıtı veriyorum: İlk turda biter… Bu iddiamın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ilgisi yok. İnce kalsaydı da ilk turda bitecekti.

Şimdi daha rahat oldu…

(Bi parantez açama izin verin. Övünmek gibi olmasın ama…. Muharrem İnce’nin baskılara dayanamayıp çekileceğini taaa 28 Mart’ta yazmıştım. Yazımın başlığı şuydu: Muharrem ince çekilir, Sinan Oğan devam eder. Gerçekleşti. Parantezi kapatıyorum)

İlk turda biter dememe rağmen ısrarlı sorular devam ediyor. İkinci tura kalma ihtimali hiç mi yok fark

açık ara mı?

Hayatta yüzde yüz diye bir şey yok… Ama ikinci tur ihtimali yüzde bir bilemedin yüzde iki… Kılıçdaroğlu

yüzer yüzer yüzde 49,5’ta takılırsa ancak!...

Erdoğan’ı destekleyenler, AKP’liyim diyenler ‘Reis’ alır bile diyemiyor. ‘Reis’ bile kaybettiğini görüyor. Yılların politikacısı, meydanların dilini en iyi okuyan siyasetçi, görmez mi, anlamaz mı?

Soylu’nun (kendileri İçişleri Bakanı olur) yaptıklarına, söylediklerine, tavırlarına bakın seçimi

kaybetmenin çaresizliğini, kızgınlığını görürsünüz.

Size daha iyi bir yol öneririm. Bugün cuma… Seçime iki gün var… Erdoğan’ın seçmenlerine hitap

ederken gözlerine bakın. Gözbebeklerine… Zafere koşan liderin ışıltısı mı var, Saray’ı terk edeceğini bilmenin hüznü mü?"