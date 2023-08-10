Bahçeli'nin siparişiyle hazırlandı: MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu!

MHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde kullanacağı seçim şarkısı belli oldu.

MHP’nin yerel seçimlerde kullanması için Devlet Bahçeli’nin siparişiyle bestelenen şarkı kendisine teslim edildi.

Şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,” Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem