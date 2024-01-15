Depremzedeye 'Önceki evinde duşkabin mi vardı' demişti: AKP'li isim yeniden aday

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşkabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Depremzedeye 'Önceki evinde duşkabin mi vardı' demişti: AKP'li isim yeniden aday

Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşkabinin küçük olmasını şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" diye sormuştu.

YENİDEN ADAY OLDU

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, tekrar aday gösterildi. Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş evlerde duşkabinin küçük olmasından şikâyet etmişti. Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" demişti.

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