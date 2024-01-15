Bakan Fidan Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Malezyalı mevkidaşı Muhammed Hasan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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Bakan Fidan Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA

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Hakan Fidan Malezya
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