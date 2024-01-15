MEB'den yeni uygulama: Karne öncesi ’dönem sonu' faaliyet haftası

Bu yıl karne haftasında bir değişikliğe giden MEB, okullarda karne öncesi ’dönem sonu faaliyet haftası’ düzenleneceğini belirtti.

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MEB'den yeni uygulama: Karne öncesi ’dönem sonu' faaliyet haftası

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için ’dönem sonu faaliyet haftası’ düzenleniyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak’ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karne öncesi 15-18 Ocak’ta 4 gün sürecek ’dönem sonu faaliyet haftası’nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bu çerçevede, ’dönem sonu faaliyet haftası uygulama kılavuzu’ hazırlanarak illere duyuruldu.

Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken, öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı. Okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak hafta boyunca yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

Kaynak: İHA

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