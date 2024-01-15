AKP'nin Ankara'daki aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu

AKP'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı Perşembe günü 14.00'de başlayacak.

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AKP'nin Ankara'daki aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu

AKP’nin Ankara’da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu.

AKP’den gelen bilgiye göre, aday tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de yapılacak.

Toplantıda Ankara adayı başta olmak üzere birçok il ve ilçenin adayının belli olması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA ERTELENMİŞTİ

Geçen hafta sonu yapılması beklenen toplantı, Pençe-Kilit harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle ertelenmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamasında ''Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” demişti.

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