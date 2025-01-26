Depremin Vurduğu Adıyaman’da İktidara 'Ölüm' Tepkisi! Emekli Vatandaşın Sözleri Yürek Burktu

Adıyaman'da yaşayan emekliler, ekonomik zorluklar ve yaşam standartlarının düşük olmasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Seyyar satıcı, "Günde 50-100 lira ekmek parası kazanıyoruz. Yok, geçinemiyoruz. Biz fakir adamız, ne yapalım" dedi.

'YOKSULLUK ÖLÜMDÜR'

75 yaşındaki emekli vatandaş Hüseyin Karakuş, hamallık yaptığını ifade etti. Karakuş, "Emekliyim, geçinemiyorum. Her şey pahalanmış bir şey alınmıyor. Rezillik. Ölüm ölüm değil, asıl yoksulluk ölümdür. Para yok ki toruna vereyim. Zor geçiniyoruz. Suriye’ye bakacağına Türkiye’nin fakirine baksın" şeklinde konuştu.

65 yaşında tespih satan emekli Habip Öztekin ise "Geçinemiyoruz, geçinebilsek bu tespihleri satmayız. 14 bin 469 lirayla kim geçinebiliyorsa gelsin geçinsin. En azından bir emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım. Emekli maaşı 22 bin liranın üzerinde olsun. Adıyaman’da kiralar 15 bin lira. Yan gelirim olmazsa ekmek yiyemem, aç kalırım" diyerek iktidara asgari ücret çağrısında bulundu.

'DEPREMİN ETKİSİ ALTINDAN ÇIKAMADIK'

Öztekin, 6 Şubat’ın ikinci yılına ilişkin, şunları söyledi: "Çok kaybımız oldu hala o etkinin altındayız. Depremin etkisinin altından çıkmamışız. Şehir toz duman içinde. ‘Acaba on senede bu şehir ayağa kalkar mı? Burada güzel bir çarşı olur mu, burası güzel bir şehir olur mu?’ onun düşüncesindeyiz. Ömrümüz de buna yetmez."

14 bin 400 lira emekli maaşı aldığını söyleyen Mehmet Şahan da "Adıyaman’da hayat devam ediyor. Belediye Başkanı iyi çalışıyor. Ama Adıyaman yerle bir olmuş, deprem bölgesidir. Hayat pahalılığı da almış başını gidiyor. Hiçbir şey alınmıyor. Ne sanayiye gidebiliyoruz, ne mazot alabiliyoruz. (1 litre mazot 50 lira oldu) Fakir-fukara zor durumda. Emeklinin en azından 20 bin lira alması lazım" şeklinde konuştu.

'BİZİM İTİBARIMIZ YOK MU?'

70 yaşındaki emekli vatandaş da seçim çağrısında bulunarak, şöyle konuştu: "Erken seçim değil hemen seçim, pazar günü seçim olsun. Çünkü biz emekliler, asgari ücretliler, fakir-fukara olarak mahvolduk. Adam 5-6 uçakla Amerika’ya, Almanya’ya gidiyor sonra ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyor. Bizim itibarımız yok mu? Biz insan değil miyiz? Fakat suç o adamın değil, suç ona oy veren kişilerdir. ‘Sayın Cumhurbaşkanı seni kuru soğanla-patatese muhtaç etmeyeceğiz’ diyorlar. Ne demek? O adam kuru soğan-patates mi yiyor? Adıyaman il olduktan beri bir belediye başkanı gelip böyle kent lokantası ve çay evi yapmamıştır. Çok güzel, destekliyoruz"

Kaynak: ANKA