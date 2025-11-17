Depreme Karşı Erken Uyarı Koruması Geliyor! Kandilli Duyurdu

İstanbul için geliştirilen deprem erken uyarı sistemi, Marmara’daki gerçek deprem testinde ilk sinyali 8,4 saniyede üreterek kritik eşiği geçti. Kandilli, sistemi ülke geneline yayacak altyapı çalışmalarının hızlandığını açıkladı.

Depreme Karşı Erken Uyarı Koruması Geliyor! Kandilli Duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara Bölgesi için geliştirilen Deprem Erken Uyarı Sistemi’nde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olan Marmara’da sürdürülen çalışma; depremin ilk ve en hızlı yayılan dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilecek altyapının kurulması açısından kritik önem taşıyor.

GECİKME SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Marmara’daki istasyonların veri iletim hatları yenilenerek Kandilli’ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü. Gerçek zamanlı veri özel yazılımlara aktarılırken deprem konumu ve tahmini büyüklüğü anlık olarak analiz ediliyor.

Depreme Karşı Erken Uyarı Koruması Geliyor! Kandilli Duyurdu - Resim : 1

İLK UYARI KAÇ SANİYEDE GELDİ?

Marmara Denizi'nde meydana gelen son deprem, sistemin gerçek zamanlı performansını test etti. Sismik dalgaların istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılımlar ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti. KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara aktarılması için iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazdan oluşan test grubuyla sistemin gerçek depremlerdeki performansı ölçülüyor.

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Deprem erken uyarı kapasitesinin ülke çapında artırılması için yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının devreye alınması ve uyarı sinyallerinin eş zamanlı şekilde milyonlarca kullanıcıya iletilebilmesi için yazılım altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye’nin deprem erken uyarı sisteminin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

