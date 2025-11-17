Okul Tuvaletinde Gizli Kayıt Şoku! Detaylar Dehşete Düşürdü

Adana'daki özel kolejde bir öğretmenin tuvaletlere gizli kamera yerleştirip yıllardır öğrenci ve öğretmenlerin görüntülerini topladığı ortaya çıktı. Skandal kayıtların yurt dışındaki bir suç ağına satıldığı iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Okul Tuvaletinde Gizli Kayıt Şoku! Detaylar Dehşete Düşürdü
Adana'daki bir kolejde iğrenç bir skandala imza atıldı. Son Mühür'den Alper Temiz'in haberine göre, Adana'da bir öğretmen özel bir kolejde 2019 yılından bu yana öğrenci ve öğretmenlerin uygunsuz görüntülerini, tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamerayla kayıt altına aldı. İddiaya göre, okul yönetiminin durumu bilmesine rağmen müdahale etmemesi ise skandalın bir başka boyutu oldu.

DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavandaki gizli kamerayı buldu. Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini belirtti. Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

GÖRÜNTÜLER EVİNDE ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerine gelerek okulda ve şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi. İddialara göre okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı ancak gerekli adımları atmadı. Olayın duyulmaması için okuldaki işçilere ve öğretmenlere baskı yapıldığı, hatta bazı kişilerin tehdit edildiği öne sürüldü. Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ SUÇ AĞINA SATMIŞ

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Emniyet'in bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı.

