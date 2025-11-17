Türkiye’nin En Tehlikeli Fayını Açıkladı! 'Hazırlanın' Diyerek Bölgeyi İşaret Etti! Enerji Birikimi 900 Yılı Aştı

Çanakkale Ayvacık açıklarında yaşanan sarsıntıları değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliğin olağan olduğunu belirterek asıl riskin bulunduğu illeri açıkladı. O fay hattına dikkat çeken uzman isim, 900 yılı aşkın süredir enerjinin biriktiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Türkiye’nin En Tehlikeli Fayını Açıkladı! 'Hazırlanın' Diyerek Bölgeyi İşaret Etti! Enerji Birikimi 900 Yılı Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında cumartesi akşamı meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı zinciri, bölgede tedirginlik yarattı. AFAD verilerine göre ana sarsıntıdan sonra büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 30’dan fazla deprem kaydedildi; gece yarısı ise 3,5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

‘PANİĞE GEREK YOK’

Hürriyet’in haberine göre Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ayvacık açıklarında yaşanan depremlerin bölgedeki normal sismik aktiviteyle uyumlu olduğunu belirterek paniğe gerek olmadığını ifade etti.

Pampal, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey ve güney kollarının batı uçlarının bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, Ayvacık çevresinin iki aktif fay kolunun arasında bir geçiş bölgesi olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER

Uzman isim, Ayvacık ve çevresinin tarih boyunca büyük depremler gördüğünü de hatırlattı:

  • 1944 Edremit Körfezi: 6,7
  • 1865 Midilli: 6–7
  • 1953 Yenice: 7’nin üzerinde
  • 1970 Gönen: 6,8
  • 1912 Mürefte: yıkıcı

Prof. Dr. Pampal, bölgedeki mini deprem fırtınasının büyük bir depremin habercisi olmadığını vurguladı ve “Tali faylar en fazla 4-5 büyüklüğünde deprem üretir. Daha doğu bölgelerde 6-7 büyüklüğü mümkündür ancak Ayvacık açıkları için şu an büyük risk görünmüyor” dedi.

Ayvacık’a en yakın etkili fayın Edremit Körfezi’ndeki fay olduğuna dikkat çeken Pampal, 1944’te buradaki yıkıcı depremin unutulmaması gerektiğini söyledi.

‘ASIL TEHLİKE O FAYLARDA’

Sosyal medyada depremlerin Sındırgı ile ilişkilendirildiği iddiaları reddeden Pampal, asıl endişe edilmesi gereken hattı işaret etti. Prof. Dr. Pampal, “En tehlikeli alan Bandırma-Gemlik-İznik-Geyve-Pamukova hattındaki faydır. İznik’te 1065 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu fay o günden bu yana kırılmadı. Yaklaşık 900 yıldır enerji biriktiriyor” dedi.

GEMLİK VE İZNİK İÇİN DİKKAT

Pampal, özellikle Gemlik’in Türkiye’nin en riskli yerleşimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, yapı stokunun acilen incelenmesi gerektiğini ifade etti. İznik için de benzer bir uyarıda bulunan Pampal, 1065 depreminin ardından bazilikanın yıkılıp su altında kaldığını hatırlattı.

BURSA FAYINDA DA RİSK SÜRÜYOR

Deprem uzmanı, Bursa Ovası’ndan geçen Bursa Fayı’nın 1855’te iki büyük deprem ürettiğini hatırlatarak riskin bugün de devam ettiğini söyledi.

‘BU KÜÇÜK SARSINTILAR BİZE BİR ŞEY HATIRLATIYOR’

Pampal, küçük depremlerin büyük bir depremi geciktirmediğini belirterek, “Bu küçük sarsıntılar büyük depremle kıyaslandığında çok küçük. Ama bize bir mesaj veriyor: Bu fay aktif ve zamanı geldiğinde kırılacak. Ne zaman olur bilemeyiz, ama hazırlığı ciddiye almak gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Sındırgı İçin Kritik Uyarı! Uzman İsim 'Benzeri Yok' Diyerek UyardıSındırgı İçin Kritik Uyarı! Uzman İsim 'Benzeri Yok' Diyerek UyardıGüncel

Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'Yaşam

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Zehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Fatih’teki Ölümlü Zehirlenme Olayında 4 İsim Adliyede
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: İki Kamyonla Tır Çarpıştı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekliye Kötü Haber! SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo Memur ve Emekliye Kötü Haber! 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo
TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var
8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor 8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor
Milli Takım’da Sakatlık Şoku: 5 İsim Aday Kadrosundan Çıkarıldı Milli Takım’da Şok! 5 İsim Aday Kadrodan Çıkarıldı