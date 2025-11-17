Türkiye’nin En Tehlikeli Fayını Açıkladı! 'Hazırlanın' Diyerek Bölgeyi İşaret Etti! Enerji Birikimi 900 Yılı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında cumartesi akşamı meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı zinciri, bölgede tedirginlik yarattı. AFAD verilerine göre ana sarsıntıdan sonra büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 30’dan fazla deprem kaydedildi; gece yarısı ise 3,5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

‘PANİĞE GEREK YOK’

Hürriyet’in haberine göre Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ayvacık açıklarında yaşanan depremlerin bölgedeki normal sismik aktiviteyle uyumlu olduğunu belirterek paniğe gerek olmadığını ifade etti.

Pampal, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey ve güney kollarının batı uçlarının bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, Ayvacık çevresinin iki aktif fay kolunun arasında bir geçiş bölgesi olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER

Uzman isim, Ayvacık ve çevresinin tarih boyunca büyük depremler gördüğünü de hatırlattı:

1944 Edremit Körfezi: 6,7

6,7 1865 Midilli: 6–7

6–7 1953 Yenice: 7’nin üzerinde

7’nin üzerinde 1970 Gönen: 6,8

6,8 1912 Mürefte: yıkıcı

Prof. Dr. Pampal, bölgedeki mini deprem fırtınasının büyük bir depremin habercisi olmadığını vurguladı ve “Tali faylar en fazla 4-5 büyüklüğünde deprem üretir. Daha doğu bölgelerde 6-7 büyüklüğü mümkündür ancak Ayvacık açıkları için şu an büyük risk görünmüyor” dedi.

Ayvacık’a en yakın etkili fayın Edremit Körfezi’ndeki fay olduğuna dikkat çeken Pampal, 1944’te buradaki yıkıcı depremin unutulmaması gerektiğini söyledi.

‘ASIL TEHLİKE O FAYLARDA’

Sosyal medyada depremlerin Sındırgı ile ilişkilendirildiği iddiaları reddeden Pampal, asıl endişe edilmesi gereken hattı işaret etti. Prof. Dr. Pampal, “En tehlikeli alan Bandırma-Gemlik-İznik-Geyve-Pamukova hattındaki faydır. İznik’te 1065 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu fay o günden bu yana kırılmadı. Yaklaşık 900 yıldır enerji biriktiriyor” dedi.

GEMLİK VE İZNİK İÇİN DİKKAT

Pampal, özellikle Gemlik’in Türkiye’nin en riskli yerleşimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, yapı stokunun acilen incelenmesi gerektiğini ifade etti. İznik için de benzer bir uyarıda bulunan Pampal, 1065 depreminin ardından bazilikanın yıkılıp su altında kaldığını hatırlattı.

BURSA FAYINDA DA RİSK SÜRÜYOR

Deprem uzmanı, Bursa Ovası’ndan geçen Bursa Fayı’nın 1855’te iki büyük deprem ürettiğini hatırlatarak riskin bugün de devam ettiğini söyledi.

‘BU KÜÇÜK SARSINTILAR BİZE BİR ŞEY HATIRLATIYOR’

Pampal, küçük depremlerin büyük bir depremi geciktirmediğini belirterek, “Bu küçük sarsıntılar büyük depremle kıyaslandığında çok küçük. Ama bize bir mesaj veriyor: Bu fay aktif ve zamanı geldiğinde kırılacak. Ne zaman olur bilemeyiz, ama hazırlığı ciddiye almak gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet