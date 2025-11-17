Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: İki Kamyonla Tır Çarpıştı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çarpışan iki kamyondan biri bariyerleri aştıktan sonra tıra çarptı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametinde seyreden İ.K. yönetimindeki zincir markete ait kamyon, Işıklar Gişeleri'nde önünde giden aynı firmaya ait E.A. idaresindeki kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak devrildi. Savrulan diğer kamyon da tıra çarptı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü E.A. araçta sıkışarak yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun bir şeridinin trafiğe kapatılmasının ardından araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: