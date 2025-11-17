8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor

Aydın’da son sekiz ayda beş üniversite öğrencisinin farklı şekillerde hayatını kaybetmesi hem kampüste hem şehirde büyük tedirginlik yarattı. Art arda yaşanan trajik olaylar “ADÜ’de neler oluyor?” sorusunu gündeme taşırken gençlerin “Her ay bir arkadaşımızı kaybediyoruz” sözleri kentte endişeyi daha da artırdı.

8 Ayda 5 Öğrenci Öldü! Soru İşaretleri Büyüyor! Bir Şehir Bu Gizemi Konuşuyor
Aydın, son aylarda meydana gelen art arda ölümlerle sarsıldı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan beş öğrencinin sekiz ay içinde hayatını kaybetmesi, hem kampüste hem de kentte büyük endişe yarattı. Farklı zamanlarda ve farklı şekillerde yaşanan bu olaylar, genç öğrencilerin yaşamının trajik bir şekilde son bulmasıyla ortak bir noktada birleşti. Bu trajik ölümler beraberinde "ADÜ'de neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

SELİM VE SILA HAYATINI KAYBETTİ

9 Mayıs’ta Koçarlı’da yaşanan kazada, Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20) motosikletle ders çıkışı il merkezine dönüyordu. Selim Ateş’in yarış motosikleti, bahçesinden çıkan bir traktörle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet traktöre saplandı.

Kazada Selim ve Sıla ile birlikte traktör sürücüsü Mesut Küçük de olay yerinde hayatını kaybetti. Genç öğrenciler memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BÜŞRA CİN’İN ÖLÜMÜNDE SORU İŞARETLERİ

30 Mart’ta Nazilli’de göğsünden vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin’in ölümü, kampüste derin bir şok yarattı. Sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklanırken, iddianamede “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Kriminal raporlara göre Büşra bitişik atışla vuruldu, silah üzerinde hem Büşra’nın hem de Korkmaz’ın DNA izleri bulundu. Ayrıca Korkmaz’ın olay gecesi Büşra’ya attığı “Her şey bitti Büşra… Artık bitmiştir” mesajı dosyada dikkat çeken deliller arasında yer aldı.

Savcılık, delillerin intihar ihtimalini desteklemediğini belirtti.

19 YAŞINDAKİ MELİSA EVDE ÖLÜ BULUNDU

11 Kasım’da Efeler’de arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu. Genç kızın vücudunda darp izine rastlanmazken evde kan izi de bulunmadı.

Şüpheler, enerji içeceği–alkol karışımına yönelirken Melisa’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili iki arkadaşı ifade verdi.

TESLİME’NİN MEKTUBU DOSYANIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

7 Ağustos’ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümü ilk anda “intihar” olarak değerlendirildi. Ancak soruşturma ilerledikçe şüpheler arttı. Teslime’nin erkek arkadaşı Efehan Fidan tutuklandı. Fidan’ın evinde bulunan, genç kızın kendi el yazısıyla yazdığı 20 Mart tarihli mektup ise herkesi derinden sarstı.

Teslime mektubunda Aydın’a geldikten sonra yaşadığı kabusu, “Bağımlı oldum… Sonra kuryelik yaptım. Güvendiğim insanlar bana işkence etti. Kimliğimi bile aldılar. Neşemi, hayatımı elimden aldılar” sözleriyle anlattı.

Mektupta bazı isimlerin de geçtiği öğrenilirken, savcılık bu mektubun cinayet soruşturmasına yön verebileceğini değerlendiriyor.

ŞİKAYETLER VE ENDİŞE ARTIYOR

Sekiz ayda beş öğrencinin hayatını kaybetmesi, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri arasında da büyük tedirginliğe yol açtı. Birçok öğrenci sosyal medyada “Her ay bir arkadaşımızı kaybediyoruz” diyerek durumun araştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Yeni Asır

