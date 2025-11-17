Böcek Ailesine Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! Kan Kusarak Taksiye Koştular! Taksici Dehşet Anlarını Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’te anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği şüpheli zehirlenme olayında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o sabah yaşananları ilk kez anlattı. Ailenin otelin kapısından can havliyle dışarı fırlayıp taksinin önüne atladığını söyleyen Tanrıverdi, yol boyunca anne, baba ve iki çocuğun aralıksız kustuğunu, küçük kızın ise kan kusmaya başladığını ifade etti. Öte yandan, ailenin otele giriş anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler soruşturmayı daha da derinleştirirken, dosyadaki şüpheli sayısı genişleyen incelemelerle birlikte artıyor.

OTELE GİRİŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

AİLEYİ HASTANEYE GÖTÜREN TAKSİ ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Öte yandan yaşamını yitiren Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları ilk kez Rudaw’a anlattı.

Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.

KAN KUSARAK TAKSİYE SIĞINDILAR

Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi.

Hastanenin bahçesine varıldığında dört kapının aynı anda açıldığını ve ailenin hala kusmaya devam ederek acil servise koştuğunu söyleyen Tanrıverdi, olaydan sonra yaşanan ölüm haberinin kendisini “derinden sarstığını” belirtti.

Taksinin içindeki kamera görüntülerinin ise yalnızca savcılık ve İBB onayıyla incelenebildiği, şoförün bile görüntülere erişemediği öğrenildi.

Yol boyunca anne, baba ile iki çocuğun sürekli poşete kustuğunu belirten Tanrıverdi, “Hastaneye kadar ailecek kustular” dedi. Gıda zehirlenmesinden ölen aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, "Otele dönmüşler ama sabaha kadar uyuyamamışlar. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik sürekli artmış. Görüntüler var ama biz bile göremiyoruz. Sadece savcılık ve İBB’nin onayı olanlar inceleyebiliyor." dedi.

"AİLECEK HASTANEYE KADAR POŞETE KUSTULAR"

Aile için gerçekten çok üzgünüm, şoka girdim. Özellikle kız çocuğu çok kusuyordu. Resmen kan kusuyordu diyen taksici, "Beyazıt Sultanahmet aracıyım. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Olay günü ben öğlen 11’i 20 geçe Kadırga Taksi’nin önünde seyir halinde trafikteydim. Aile birden aracımın önüne atladı. 'Çok acil bir şekilde en yakın hastaneye bizi götür' dediler.

Aldım Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürdüm ve yol boyu hanımefendi sağ arka çaprazımda oturuyordu. Kafasını cama yaslamıştı. Ellerinde de siyah bir poşet var. Hastane görüntüsünde. Beyefendinin elinde siyah bir poşet var sol elinde. O poşet benim aracımda mevcuttu. Ben verdim onlara. Yol boyu hastaneye kadar o poşete kustular ailecek.

Hastanenin bahçesine vardım dört kapım birden açıldı. Ailecek tekrar hastanesinin bahçesine de kustular. Acil bir şekilde taksi ücretini ödeyip hemen içeriye koştular. Sadece dediler ki gece kumpir yemişiz. Bir de yol boyu stada doğru biraz yürümüşler. Yol üstünde bir midyeci varmış. Midyecide midye yemişler. Ve otele gelmişler, sabaha kadar uyuyamamışlar. Yol boyu bir sohbet ettik müşterilerle. 12 Kasım'da oldu. Sabaha kadar otelde uyuyamamışlar. O yüzden hemen dışarıya çıkmışlar.

"BU OLAYI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM"

Şans eseri bana denk geldiler. En yakın hastaneye götürdüm. Gereken neyse yaptık ama ben bu olayı duyduğumda şoke oldum yani. Görüntüler var. Yalnız İBB ile savcılığın onayı olmadan sadece onlar görebiliyor. Biz bile göremiyoruz görüntüleri."

Kaynak: DHA