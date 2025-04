Depremde Hasar Aldı! İstanbul Tıp Fakültesi’nde İki Bina Boşaltıldı: Hastalar Tahliye Edildi

İstanbul'da üst üste meydana gelen depremlerde hasar alan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi monoblok cerrahi binası için dün boşaltılma kararı alınmıştı. Dahiliye binasında çalışan asistan hekimler ise benzer hasarın aynı binada olduğunu ifade ederek binaya girmeyi reddetti. Bölüm yetkileri tarafından Yapılan toplantı sonrası iki binanın da boşaltılması yönünde karar alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çapa İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel şunları kaydetti:

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

"Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak İstanbul’da yaşanan deprem dolayısıyla halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde monoblok cerrahi binası 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında bodrum katlarında bulunan kolonlarında hasar olduğu tarafımızca basın mensuplarıyla da paylaşılmıştı. O günden sonra o çatlak kolonlar tamir edilerek bugüne değin hizmet devam ettirildi orada. Biz sendika olarak o binanın boşaltılması gerektiğini gerek kamuoyuyla gerek basınla gerekse yöneticilerle paylaşmamıza rağmen dün yaşanan depreme kadar monoblokun boşaltılması gerçekleşmemişti. Dün monoblok binamız boşaltıldı, hastalar tahliye edildi, durumu stabil olan hastalar yönetimden aldığımız bilgiler dahilinde söylüyorum bunları taburcu edildi. Halihazırda yatması gereken hastalar ise diğer birimlere sevk edildi. Monoblokta çalışanlara mesaj atarak izinli oldukları yönetim tarafından söylenmiş.

'HASTANE GERÇEĞİNİ GÖRMEK İSTEYENLER...'

Biz 1999 yılından beri ülkemizde ve İstanbul’da beklenen depreme hazırlık yapmayan tüm yöneticileri bu işin sorumlusu olarak görüyoruz. 1999’da hasarlı olduğu tarafımızca da söylenen binada hizmetin devam etmesi ve bugüne kadar bir facia yaşanmaması tamamen şans diyebilirim. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hem hastalarımızın hem çalışanlarımızın hem de öğrencilerimizin can güvenliğinden sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye’de hastane gerçeklerini görmek isteyen yetkililer Çapa’daki binalara bakabilirler.

DAHİLİYE BİNASI DA KAPATILDI

Dahiliye binasının da çalışılabilir ya da hizmet verilebilir olmadığını düşünmekteyiz. Bir an önce adım atılmalı kamu hastanelerinden olan İstanbul Üniversitesi Hastanesi’ne de kamu bütçesinden pay ayrılarak binaların bir an önce yenilenmesi ve hizmetin binalar yenilenene kadar başka birimlerde devam ettirilmesi taleplerimizdendir. Sürecin şeffaf ve açık olarak bizimle paylaşılmasını talep ediyoruz. Bugün can güvenliği nedeniyle dahiliye binasına çoğunluğu asistan hekim olmak üzere girmeyerek açıklama bekleyen çalışanların da talebi üzerine hastane yönetiminin yaptığı toplantıda dahiliye binasının da risk nedeniyle kapatılması kararı alındığını öğrendik. İstanbul Tıp Fakültesi’nde dün boşaltılma kararı alınan monoblok binasından sonra bugün de dahiliye binasının boşaltılması kararı alındı."

Kaynak: ANKA