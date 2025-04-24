Murat Ongun'un Avukatları Hakkında Karar

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Günel ve Akalın, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Günel ve Akalın, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞ İNSANI ADNAN BIÇAKÇI TUTUKLANDI

Öte yandan edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: ANKA