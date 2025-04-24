İnfaz Düzenlemesi Öne Çekiliyor... Hasta Mahkumlara Tahliye Umudu: Doktor Raporu Esas Alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Meclis’te düzenlenen resepsiyonda ipuçlarını verdiği İnfaz Kanunu’nda yapılacak yeni düzenlemeleri içeren pakete öncelik verileceği öğrenildi. AK Partili yetkililerden alınan bilgiye göre, kanun teklifi özellikle hasta mahkûmlara ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenleme ile hasta mahkûmların durumunu inceleyen kurullara inisiyatif bırakılmayacak, doktor raporu esas alınacak.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
İnfaz Düzenlemesi Öne Çekiliyor... Hasta Mahkumlara Tahliye Umudu: Doktor Raporu Esas Alınacak

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmenin ardından, tüm gözler Meclis’e gelecek 10. Yargı Paketi’nin ilk bölümüne çevrildi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ ÖNE ÇEKİLİYOR

Daha önce AK Parti kurmaylarından, ilk etapta hazırlıkları tamamlanan 12 maddelik trafik cezalarının ağırlaştırılmasına yönelik düzenlemenin erteleneceği öğrenildi.

İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri içeren düzenlemenin öne çekileceğini belirten AK Parti kaynakları, özellikle son 11 ayda yaklaşık 800’e yakın hasta mahkûmun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, Meclis’te hızlıca ele alınması amacıyla ilk olarak infaz düzenlemeleri gündeme gelecek” ifadelerini kullandılar.

DOKTOR RAPORU ESAS ALINACAK

Adalet Bakanı Tunç’un “İnfaz Kanunu ile ilgili, ceza adaletine dair daha geniş kapsamlı bir hazırlığımız var.” sözleriyle işaret ettiği 40 maddelik düzenlemede, özellikle sağlık kurullarının inisiyatifi ortadan kaldırılacak.

Hasta hükümlülerin durumunu değerlendirerek, cezasını yatması ya da denetimli serbestlikten yararlanmasına karar veren 7 kişilik İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararlarında doktor raporunun esas alınması sağlanacak.

KAPSAMI GENİŞLETİLEBİLİR

Bu arada konuya ilişkin bilgi veren AK Partili kurmaylar, cezasının bir bölümünü tamamlamış ve etkin pişmanlığını ifade eden hasta terör hükümlüleri için de bazı çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bu kişilerin düzenlemeden faydalanmasının mümkün olabileceğini ifade ettiler.

Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlara ilişkin olarak da “Denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilecek düzenlemelerin” kanunda yer alacağını kaydettiler.

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