Depremde evi ağır hasar alan Selçuk Mızraklı'ya daire çıktı

Depremde evi ağır hasar gören tutuklu Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya bugün yapılan kura çekiminde Oğlaklı 1. Etap’ta daire çıktı.

Depremde evi ağır hasar alan Selçuk Mızraklı'ya daire çıktı

Depremde evi ağır hasar gören tutuklu Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya bugün yapılan kura çekiminde Oğlaklı 1. Etap’ta daire çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün “Oğlaklı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni” düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki kura çekiminde ekranda Adnan Selçuk Mızraklı’nın ismi belirdi.

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre Mızraklı’ya 1. Etap 2’nci katta 3+1 daire çıktığı öğrenildi. Törende bin 423 konut sahibi, kura çekimi sonrası yeni evine kavuştu.

AĞIR HASAR GÖREN BİNADA ABİSİ OTURUYORDU

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne L Tip Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mızraklı’ya ait merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Aslan Apartmanı’ndaki dairesi, Maraş depreminde ağır hasar görmüştü. Hak sahipliği doğan Mızraklı’ya ait evde abisinin oturduğu ve depremzede olduğu öğrenildi.

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