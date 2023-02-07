Deprem, felaket dinlemiyorlar... AKP yandaşı Emin Pazarcı yurttaşları tehdit etti: Çakacağız hem de vura vura

FETÖ’yü öven ve savunan yazılar yazan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, yurttaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde Millet İttifakı’nı hedef alan “Bunlara öyle bir çakacağız ki bellerini doğrultamayacaklar” sözleriyle tehdit etti.

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Deprem, felaket dinlemiyorlar... AKP yandaşı Emin Pazarcı yurttaşları tehdit etti: Çakacağız hem de vura vura

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 419 'a yükseldi. 20 bin 534 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yandaş isimlerin sosyal medyadaki paylaşımları ise tepki çekti. 

FETÖ’yü öven ve savunan yazılar yazan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, yurttaşları tehdit etti.

YURTTAŞA “ÇAKACAĞIZ, VURA VURA” DEDİ

“Yaşadım, biliyorum...17 Ağustos'ta bölgedeydim. Günlerce kaldım, enkaz üstünde çalıştım.Bugün hava şartları çok ağır. Ama şu ana kadar 2.500 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 17 Ağustos'ta ilk 24 saat harekete bile geçilememişti. Allah emeği geçenlerden razı olsun” diye yazan Pazarcı’ya bir Twitter kullancısı “Bugün bari sussanız…” diye yanıt verdi.

Pazarcı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde Millet İttifakı’nı hedef alan “Bunlara öyle bir çakacağız ki bellerini doğrultamayacaklar” sözleriyle tehdit etti. Pazarcı, “Bugün bari sussanız” diyen kişiye “Yoook öyle şey… Çakacağız, hem de vura vura!” diye yanıt verdi.

Pazarcı ayrıca kendisine yanıt veren diğer kullanıcılara da “Çakacağız” demeye devam etti.

Deprem, felaket dinlemiyorlar... AKP yandaşı Emin Pazarcı yurttaşları tehdit etti: Çakacağız hem de vura vura - Resim : 1

Deprem, felaket dinlemiyorlar... AKP yandaşı Emin Pazarcı yurttaşları tehdit etti: Çakacağız hem de vura vura - Resim : 2

Etiketler
Deprem AKP Recep Tayyip Erdoğan
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