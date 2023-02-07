CHP'li Kaya Elbistan'dan seslendi: Yolları açın ekmek gelsin, su gelsin

Kahramanmaraş depreminin ardından Elbistan ilçesine giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Yollar kapalı yollar! Daha ötesi yok. Yolları niye açmıyorsunuz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sesleniyorum, yolları açın kurtarma ekipleri gelsin, yardımlar ulaşsın, ekmek gelsin, su gelsin" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

Elbistan ilçesine giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da yolların kapalı olduğunu ve yeterli kurtarma ekibinin bölgeye gelmediğini söyledi.

Yıldırım Kaya hükümete şu çağrıyı yaptı:

"Kahramanmaraş Elbistan'dayız. Burada yeterli kurtarma ekibi yok. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için dakikaları sayıyoruz. Depremden kurtulanlar soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Ekmek yok, çadır yok, battaniye yok…Haberleşme imkanlarımız çok kısıtlı. İnternet yavaş ve kısıtlı; telefonlarımız çoğu yerde çekmiyor. İletişim sağlamada büyük sorunlar yaşanıyor. Yollar kapalı yollar! Daha ötesi yok. Yolları niye açmıyorsunuz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sesleniyorum, yolları açın kurtarma ekipleri gelsin, yardımlar ulaşsın, ekmek gelsin, su gelsin."

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Kaynak: ANKA

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