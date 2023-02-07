BOTAŞ: Doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmaları sürüyor

BOTAŞ, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

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BOTAŞ: Doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 419 'a yükseldi. 20 bin 534 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ)  yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

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