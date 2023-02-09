Deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor: Bin 120 artçı gerçekleşti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Pazarcık’ta 1.9, Kahramanmaraş Elbistan’da 3.9, Kahramanmaraş Tekir’de 2.0 artçı sarsıntı oldu.

Sabahın erken saatlerinde ise Malatya Yeşilyurt ve Adıyaman Sincik’te 4.2 şiddetinde iki artçı sarsıntı gerçekleşti.

Son verilere göre, 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam bin 120 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: İHA