Deprem uzmanı Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekti: 'Tetiklemiş olabilir'

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin duayen öğretim üyelerinden emekli deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u da içine alan Kuzey Anadolu Fay hattının tetiklenmesiyle ilgili ürkütücü bir tespitini dile getirdi.

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Anadolu-Kuzey Doğu Anadolu fayları tetiklenmiş olabilır! 7,8 Pazarcık – 7,5 Elbistan deprem çiftlerinin yeraltına gönderdiği enerji deprem sonrası artçıları olarak dağılımına devam ediyor. 8 Şubat, Erzurum- Aşkale 4,5 büyüklüğündeki deprem, Kuzeye doğru yayılan deprem enerjisinin kanıtı olabilir.”

Prof. Dr. Osman Bektaş, konunun detaylarını Sözcü’den Yusuf Demir’e anlattı.

“9 saat arayla oluşan Pazarcık ve Elbistan deprem çiftlerinin muazzam enerjileri yerin sığ derinliğinde her yöne yayılınca kırılgan olan yerin en üst kabuğunda deprem felaketini yaşadık. Bu ani gelişen bir olaydır.

Ancak her iki fayın hareketi henüz bitmemiş olup artçı depremler ile devam etmektedir.

Deprem sonrası olan bu hareketin ve buna bağlı artçîlarîn ana nedeni yerin alt kısmına, sıcak ve akışkan olan alt kabuğa ulaşan enerji alt kabuğun zaman içerisinde geniş alanlara yayılmasına neden olmaktadır.

Ancak akışkan alt kabuğun yavaşça akarak taşıdığı en üst kabuk bu olaya kırılarak yani artçı depremler oluşturarak cevap verir. Buna deprem sonrası deformasyon diyoruz.

“AŞKALE FAYLARIN KESİŞTİĞİ NOKTADA”

Özetle artçı depremlerin bugünkü ve gelecekteki dağılımları o bölgedeki faylarda deprem sonrası gerilme artışına neden olacaktır.

Bu bağlamda dün yaşanan 4,5 büyüklüğündeki Erzurum-Aşkale depremi Pazarcık 7,8 – Elbistan, 7,5 deprem çiftine ait enerjinin Kuzey Anadolu Fayi- -Kuzeydoğu Anadolu Faylarinî tetiklemiş olması ihtimalini öne çıkarır.Çünkü Erzurum-Aşkale depremi Kuzey Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Faylarının kesiştiği bir yerde bulunur.

“KESİN BİR ŞEY SÖYLENEMEZ”

Bektaş, “Yani şunu söyleyebilir miyiz: Maraş depremi Kuzey Anadolu Fay Hattını da tetiklemiş olabilir, harekete geçirmiş olabilir” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kesin bir séy söylenemez. Erzurum-Aşkale depremi münferit bir deprem olabileceği gibi büyük deprem çiftlerinin tetiklemesiyle de gelişmiş olabilir.

Bunun daha doğru cevabıni önümüzdeki bir yıl içerisinde oluşacak olan artçı depremlerin dağîlımi gösterecek.”