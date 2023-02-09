AFAD'dan alındı Diyanet'e gitti: 4 milyar lira makaslandı

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin 10 kentte yarattığı büyük yıkım, arama-kurtarma faaliyetlerindeki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

AFAD’ın personel eksikliği resmi veriler ile ortaya konulurken bütçesi de 2022 yılına göre 2023 yılında 4 milyar 86 milyon 387 bin TL makaslandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2022 yılında ek bütçe dahil 12 milyar 161 milyon 792 bin TL olan bütçesi, 2023 yılında 8 milyar 75 milyon 405 bin TL olarak teklif edildi.

BÜTÇEDE AZALMA

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AFAD’ın bütçesinde 2023 yılında 2022 yılına oranla yüzde 33,6’lık bir azalma yaşandı. AFAD’a 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla 8 milyar 908 milyon 528 bin TL ve 10 milyar 98 milyon 937 bin TL bütçe öngörüldü.

AFAD’ın bütçesinin 12,1 milyar TL’den 8 milyar TL’e düşürülerek yüzde 33,6 oranında azaltıldığı 2022-2023 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise yüzde 56,6 artırıldı. Henüz arama kurtarma çalışmaları devam ederken “Deprem bölgelerine 2 bin 500 manevi rehber gönderildi” açıklamasıyla tepki çeken başkanlığın 2022 yılında 22 milyar 926 milyon 786 bin TL olan bütçesi, 2023 yılında 35 milyar 910 milyon 653 bin TL’ye çıkarıldı.

Diyanet’e, 2024 ve 2025 yıllarında teklif edilmesi öngörülen bütçe de sırasıyla 43,3 milyar TL ve 49,8 milyar TL ile aynı dönemde AFAD’a teklif edilmesi öngörülen bütçeyi dörde katladı.