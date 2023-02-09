Milli Savunma Bakanlığı: Birliklerimiz, Hatay’da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu.

Depremlerde çok sayıda vatandaş yaşamımını yitirirken Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİR VATANDAŞIN DAHA ENKAZDAN ÇIKARTILDIĞINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay’da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı" denildi.