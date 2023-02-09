Suriye'de ölü sayısı 2 bin 992'ye yükseldi!

The Guardian’da yer alan habere göre, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren "sivil savunma" ekibi Beyaz Baretliler Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle en az 2 bin 992 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Deprem nedeniyle 2 bin 850’den fazla yaralı olduğu bildirildi.

Suriye’de Şam yönetimi ve muhaliflerin kontrolünde bulunan ülkenin kuzeyinde depremden etkilenenlere yardım ulaştırılması için uluslararası çalışmalar da sürüyor.

Suriye'nin kuzey bölgelerinde arama kurtarma ekipleri, birçok noktaya ulaşmakta zorlanıyor. Suriye'de birçok kuzey şehrinin altyapısı, neredeyse 12 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle çok zayıflamış durumdaydı. Bu durum, depremin etkisinin daha da yıkıcı olmasına sebep oldu.

ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'YE YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Fuat Oktay’la beraber basın toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye insani yardım konusunda yöneltilen soruya “İki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu cevabında özetle şunları söyledi: “Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var, bizim ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekiliyor. Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu insanı bir durum olduğu için siyasi bir durum değil, Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz. Uluslararası toplumdan sadece bize değil, Suriye’ye ulaştırdığımız yardım ve gönderdiğimiz ekiplere ilaveten bir yardım talebi geldiği zaman orada da kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Gelen yardımların ulaşması konusunda ya da doğrudan Halep gibi havaalanlarına uçuştalebi olduğu zaman hava sahamızı açıyoruz. Bazı uçaklarla yardımların bir kısmı Türkiye için bir kısmı Suriye için geliyor. Yardımların ulaşması konusunda da gerekli desteği veriyoruz.”