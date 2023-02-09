Candaş Tolga Işık paylaştı: İşte depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller

Candaş Tolga Işık, depremzedelerin konaklaması için ücretsiz hizmet veren otellerin listesini paylaştı.

Candaş Tolga Işık paylaştı: İşte depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından, depremzedelerin konaklaması için ücretsiz hizmet veren otellerin listesini paylaştı.

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.

Depremzedelerin konaklamasını sağlamak için sezon sonu dolayısıyla kapalı olan bazı oteller kapılarını ücretsiz açtı.

Gazeteci Işık, sosyal medya hesabından konaklama imkanı olan otellerin listesini paylaştı.

İşte o liste…

Candaş Tolga Işık paylaştı: İşte depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller - Resim : 1

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